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Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu

21.02.2022 17:55
Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu.

Elban, incelemelerde profesyonel bir kayakçıdan bölgenin fiziki yapısı hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında bölgedeki potansiyeli fark ettiğini aktaran Elban, yatırım yapılabilmesi için üzerine düşeni yapacağını ve bölgenin değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da Elmalı Boğazı'nın kayak merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

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Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu Karalar: 'Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü olacak' Karalar: "Adana yeniden ülkenin dördüncü büyük gücü olacak" İş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı İş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı

Süleyman Elban, Yatırım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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