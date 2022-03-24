Adana Valisi Elban, Karataş'ta robotik kodlama sınıfı açılışına katıldı - Son Dakika
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Adana Valisi Elban, Karataş'ta robotik kodlama sınıfı açılışına katıldı

24.03.2022 11:46
Adana Valisi Elban, Karataş'ta robotik kodlama sınıfı açılışına katıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş ilçesinde iki okulda robotik kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş ilçesinde iki okulda robotik kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Elban, Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulların genel durumu hakkında bilgi alan Vali Elban, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Vali Elban, her iki okulda robotik kodlama sınıflarının açılışı gerçekleştirdi.

Adana'daki eğitim kalitesini daha da artırarak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını belirten Elban, "İlimizin eğitim alanındaki gelişimine yönelik proje ve çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki robotik kodlama eğitimleriyle ülkemizin teknoloji hamlesini inşa edecek, yarınlarımıza yön verecek gençlerimiz yetiştiriliyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Elban, Karataş'ta robotik kodlama sınıfı açılışına katıldı - Son Dakika


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