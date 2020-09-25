Adana Valisi Elban, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi kabul etti - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'li makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Vali Elban, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların çok güçlü olduğunu ve bu bağın ilelebet kopmayacağına yürekten inandığını belirtti.

Elban, Mendeli'ye ziyareti için teşekkür etti.