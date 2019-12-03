Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirtaş, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Demirtaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Fotoğrafların hepsi gerçekten çok güzel. Bunların içerisinden seçim yapmak zor durumda bırakıyor ama ben her kategoriden bir tanesini beğendim. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepsi gerçekten çok güzel, mükemmel fotoğraflar." ifadesini kullandı.

Mahmut Demirtaş, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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