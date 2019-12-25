Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Valisi Mahmut Demirtaş: 'Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en... - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en...

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü."

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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