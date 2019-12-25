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Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en...
6 saat önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü."
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