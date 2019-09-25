Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini,...
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:02 Kaynak: AA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.
Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı