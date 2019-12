Adana Valisi Mahmut Demirtaş sel ile alakalı açıklamalarda bulundu - Son Dakika

SON YILLARIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre son yılların en yüksek yağış miktarını gördüklerini, yağışın şiddettinin düşeceğini söyledi. Vali Demirtaş, vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığı için moral bulduklarını kaydederek, Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Bu çok ciddibir miktar. Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. İlgili komisyonlar, hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor. İlgili personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra da yağış bekliyoruz ancak dünkü kadar fazla olmayacak. Biz tüm tedbirleri almış durumdayız diye konuştu.