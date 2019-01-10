Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan Ziyaretler

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan Ziyaretler

49 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve bölgenin yanı sıra ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan Ziyaretler, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve bölgenin yanı sıra ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş Sönmezler Tarım, Keskinler Tarım ve Sağlıklı Su Su Ürünleri (SASU) firmalarını ziyaret ederek firmaların bünyesindeki tesisler, gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, üretim kapasitesi ve istihdam gibi konularda bilgi aldı.

Demirtaş, ilk olarak Karataş yolunda faaliyet gösteren Sönmezler Anonim Şirketi'ni ziyaret ederek firmaya ait gıda paketleme tesislerinde incelemelerde bulunarak işçilerle sohbet etti.

Daha sonra, SASU firmasını ziyaret eden Demirtaş yetkililerden firmanın tarihçesi, üretilen ürünler, Ar-Ge çalışmaları, ihracat yapılan ülkeler ve sağlanan istihdam konularında bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, son olarak Keskinler Hayvancılık firmasına giderek yetkililerle görüştü.

Tarım kenti olan Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılmasını hedeflediklerini ifade eden Vali Demirtaş, firma yöneticilerine başarı, üreticilere de bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Adana, Ekonomi
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