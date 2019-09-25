Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını...
35 dakika önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
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