Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını...
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını...

35 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını..., System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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