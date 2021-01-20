Adana Valisi Süleyman Elban'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban'dan AA'ya ziyaret

20.01.2021 11:29
Adana Valisi Süleyman Elban'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Elban, ziyaretinde, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ve takdir ettiklerini belirten Vali Elban, personele görevlerinde başarılar diledi.

Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Elban'a bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Süleyman Elban, Firik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Süleyman Elban'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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