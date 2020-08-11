Adana Valisi Süleyman Elban'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

ADANA'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla sokağa çıkan Adana Valisi Süleyman Elban, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralları için uyardı. Sabah erken saatlerde Büyüksaat ve Karasoku Mahallesi'ne gelen, Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bölgedeki esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Artan koronavirüs vakalarının önüne geçilmesinde maske takmanın öneminden bahseden Elban, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada polisler ellerindeki uyarı broşürleri ve maskeleri vatandaşlara dağıttı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi konusunda çok ciddi çalışmaları olduğunu söyleyen Elban, "Vatandaşlarımız gözlemlediğimiz kadarıyla kurallara uygun hareket ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarsak elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeyiz" dedi.