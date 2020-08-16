Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Müzesi, Adana Kız Lisesi ve Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, Adana Müzesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve Rolöve ve Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu'nun da eşlik ettiği ziyarette Elban, sergilenen eserleri inceledi, yapımı devam eden 2. etap restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Elban, ziyaretler kapsamında 1881-1885 yılları arasında inşa ettirilen Adana Kız Lisesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi nitelik taşıyan bu mimarinin gelecek nesillere sağlıklı ve doğru biçimde aktarılması için yapılan restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Elban, gerekli güçlendirme çalışmaları yapılarak binanın aslına uygun bir şekilde onarım ve bakım işlerinin tamamlanacağını dile getirdi.

Vali Elban, son olarak Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü'yü ziyaret etti.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve istihdam konusunda kent ve ülke ekonomisinin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Elban, "Yapacağımız çalışmalarla gelişen sanayimizi güçlendirerek Adana Organize Sanayi Bölgemizi daha da kuvvetli hale getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.