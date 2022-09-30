Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika
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Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

30.09.2022 14:40
Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Elban, programları kapsamında Pozantı Kaymakamlığına atanan Fatih Karamahmut'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Elban, burada Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin atölyedeki çalışmalarını inceleyen Elban, öğrencilerle de sohbet etti.

Daha sonra Gökbez Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Elban, ilgililerden merkez hakkında bilgi aldı.

Elban ve beraberindekiler açılışın ardından merkezin uygulama bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Pozantı, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

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