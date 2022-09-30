Öğretmen ve öğrencilerin atölyedeki çalışmalarını inceleyen Elban, öğrencilerle de sohbet etti.

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Elban, burada Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Pozantı, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika

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