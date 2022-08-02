Kalaycı da kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Elban, şampiyonanın kentte yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, hava sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için organize edilen tüm faaliyetleri destekleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti - Son Dakika

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