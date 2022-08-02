Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti - Son Dakika
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Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti

02.08.2022 16:34
Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı'yı kabul etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban makamında ağırladığı Kalaycı'dan 27-30 Ekim'de kentte düzenlenecek Yamaç Paraşütü Avrupa Şampiyonası Süper Finali hakkında bilgi aldı.

Elban, şampiyonanın kentte yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, hava sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için organize edilen tüm faaliyetleri destekleyeceklerini ifade etti.

Kalaycı da kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Vali Elban, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Kalaycı'yı kabul etti - Son Dakika
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