Adana Valisi Süleyman Elban, Yumurtalık ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Yumurtalık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Elban'ı ilçeyi ziyaretinde Kaymakam Hasan Hüseyin Vural karşıladı.

Kaymakam Vural, ilçeye yapılacak hükümet binası, sanayi sitesi, yat limanı ve diğer yatırımlar hakkında Elban'a brifing verdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'i de makamında ziyaret eden Elban, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek, güvenlik güçleri ile görüştü.