"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:46

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Adana'daki etkinlik, Turgut Özal Bulvarı'nda Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan ince ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Elban, esnaf ve yayalara karanfil verdi, trafik kuralları hakkında bilgi aktardı.

Polis de çevredekilere güvenli trafik konusunda bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

"Temel hedefimiz trafikte sıfır can kaybı"

Mersin'de düzenlenen uygulamaya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Su, uygulamada, yayalara güvenli trafiğin önemini anlattı. Su ve diğer katılımcılar yayalara konu hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere, kent genelinde yıl boyunca trafik eğitimlerinin yapıldığını belirterek, "Temel hedefimiz trafikte sıfır can kaybı, trafik kazası ve yaralanmadır. Bunlara dikkat edersek en düşük seviyeye indirmiş oluruz." dedi.

Hatay'da örnek şoförlere plaket sunuldu

Hatay'da emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara trafikle ilgili bilgilendirici broşürler, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Trafik kurallarına uyarak örnek davranış sergileyen tır, otobüs, minibüs, okul servisi, taksi, kamyon itfaiye aracı ve ambulans şoförlerine programda plaket ve hediye takdim edildi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, konuşmasında, trafik güvenliğinin önemli olduğunu ve bunu anlatmak için stant açtıklarını söyledi.

"Kurallara uyulduğunda çok güzel sonuçlar alıyoruz"

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı Kavşağı'nda düzenlenen uygulamaya, Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve diğer ilgililer katıldı.

Vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtan Vali Yılmaz, daha sonra gazetecilere, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle can kayıpları yaşanabildiğini belirterek, "Bu uygulama yayalarımızın kurallara uyması, ışıklara dikkat etmeleri, yaya geçitlerini kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kurallara uyulduğunda can kayıplarının azaldığını biliyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı

YORUMLAR
500
Sivrice'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Sivrice'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Bingöl'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Bingöl'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Denizli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Denizli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:46 Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:53:42. #1.11#
SON DAKİKA: "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement