Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım - Son Dakika
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Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım

20.04.2022 13:12
Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesine gıda ve bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesine gıda ve bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Derneklerin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 4 tır insani yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine geldi.

Tırlara yüklü 25 ton kuru gıda, 300 yatak ve battaniye, 3 bin koli kumanya paketi ve hijyen seti, 30 bin ekmek ile 5 bin parça bayramlık kıyafetten oluşan malzemeler, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım
Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım

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Eskişehir, Suriye, İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım - Son Dakika


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