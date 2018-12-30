Son Dakika Haberleri: Adana ve Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Adana ve Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

2 saat önce

ADANA ve Gaziantep'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında emekli polis memuru ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana ve Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
ADANA ve Gaziantep'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan aralarında emekli polis memuru ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 33 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 325 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 

Soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta Adana kent merkezinde 3, Ceyhan ilçesinde 5 ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 olmak üzere toplam 12 adreste arama kararı verildi. Düzenlenen operasyonda aralarında emekli polis memuru ve emekli infaz koruma memurunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere 6 tabanca ve 3 tüfek ile bu silahlara ait 221 mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü, '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:58 Kaynak: DHA

Gaziantep, Adana, 3. Sayfa
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