34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Adana ve Hatay 34. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Adana'da 34. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner ve Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay'da da 34. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdülkadir Teksöz, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Teksöz, etkinlikte yaptığı konuşmada Ahilik Haftasını kutlayarak yılın ahisinin ve kadın çırağın Hatay'dan seçilmiş olmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Etkinliğe Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, yılın Türkiye ahisi seçilen ahşap oymacısı Behzat Böke ve esnaf katıldı.

Teksöz daha sonra beraberinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ve esnaf temsilcileriyle Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Vali Doğan'a Ahi kaftanı giydirildi.