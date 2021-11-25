Adana ve Hatay'da kadınlara, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi verildi.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkında kurduğu stantta, kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

KADES'i anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde stant açarak kadına şiddetle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Stantları ziyaret edenlere çiçek, broşür ve çeşitli hediyeler dağıtan ekipler, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği hakkında da bilgi verdi.