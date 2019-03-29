- Zanlıların Adli Tıp
Birimine getirilmesi
Zanlıların polis aracına bindirilmesi
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin emniyette sergilenmesi Adana
ve Hatay
'da uyuşturucu operasyonu
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ADANA (AA) – Adana ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana ve Hatay'da emniyet müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenledi.
İki kentte düzenlenen operasyonlarda evli çift Yasemin ve Bilal T. ile Sürmeli U, İsmail T, Mazlum S, Ömer K. ve Hakan E. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, 37 mermi, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 kişi tutuklandı.