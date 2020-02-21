Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika

Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

7 saat önce

Hatay'da kaza yapan aracın savrularak yolda bekleyen yayaya ve Adana'da minibüsün motosikletliye çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı, System.String[]

Hatay'da kaza yapan aracın savrularak yolda bekleyen yayaya ve Adana'da minibüsün motosikletliye çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'daki kazada yan yoldan gelen aracın vurması sonucu savrulan hafif ticari araç, karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayaya çarptı. Havada savrulan yaya ise önce bariyere sonra yere çarparak yaralandı.

Adana'daki kazada ise ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosikletliye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazalar ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıdı.

Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otogarda silahlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
İnsan kaçakçıları, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri Adana'ya bıraktılar Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]