Son Dakika Haberleri: Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

59 dakika önce

Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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