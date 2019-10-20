Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
59 dakika önce
Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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