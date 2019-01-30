Adana ve Hatay İçin Sağanak Uyarısı
1 saat önce
Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana
'nın il merkezi, Ceyhan
ilçesi ile Hatay
'ın Erzin
, Dörtyol
ve İskenderun
ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.
Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını
, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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