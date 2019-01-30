Son Dakika Haberleri: Adana ve Hatay İçin Sağanak Uyarısı

Adana ve Hatay İçin Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ve Hatay İçin Sağanak Uyarısı, System.String[]
Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Ceyhan, İskenderun, Adana, Hatay, Ekonomi
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