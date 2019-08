Adana ve Hatay POMEM'de mezuniyet töreni

Adana ve Hatay'da Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) 23. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları için mezuniyet tören düzenlendi.Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen tören kent protokolü ile polis adaylarının ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Vali Mahmut Demirtaş törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik bir bölgede yer aldığına dikkati çekerek, bu nedenle güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınması gerektiğini belirtti.Ülke içinde ve sınır dışında terör, düzensiz göç, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi her türlü suç ve suçluyla yoğun mücadele edildiğini vurgulayan Demirtaş, "Bu amansız mücadelenin başarıya ulaşmasının en önemli şartı hem teknolojik hem de beşeri kabiliyeti yüksek bir emniyet teşkilatıdır" dedi.Merkez Müdürü Naim Cengiz de Türkiye'nin 15 Temmuz'da aklını ve vicdanını bir gruba kiralamış kişilerce ülke tarihinde daha önce görülmemiş hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.Darbecilere karşı emniyet teşkilatının elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi:"Teşkilatımız, bu yolda gazi ve şehitler vermiş, milletimizle omuz omuza hakkın ve halkın yanında yer almış, ezanımıza vatanımıza, bayrağımıza uzanacak elleri kırmış, hiçbir kutsalımıza kimsenin el sürmemesi için mücadele vererek hainlerin karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir. Sizlerin aklı hür, vicdanı milletin hizmetinde olan polisler olacağınıza inancım tamdır."Dönem birincisi Necat Erensoy ise eğitim süresince Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, insan haklarına ve hukuk devleti ilkelerine saygılı, çağdaş, hoşgörülü birer polis olarak yetiştirildiklerini söyledi.Konuşmaların ardından 683 polis adayı yemin edip diplomalarını alarak mezun oldu.HatayHatay'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluğunu bilen, yüreği aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu 429 öğrenciyi mezun ederek teşkilat saflarına katmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Canbolat, 4 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerin, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olduğunu ifade etti.Huzur ve güven içinde yaşamanın bedelinin tarih boyunca çok ağır olduğunu ifade eden Canbolat, şöyle devam etti:"Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun."Konuşmaların ardından 23. dönem birincisi Ömer Faruk Kılıç, yaş kütüğüne plaket çakarken, okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi.Tören mezun olan 429 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi.