Adana ve istanbul'da fetö operasyonu 9 gözaltı kararı - Son Dakika
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Adana ve istanbul'da fetö operasyonu 9 gözaltı kararı

19 dakika önce

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararıADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme kanalı Bylock kullandığı öne sürülen 9 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullandığı iddia edilen 9 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenledi. Şafak vakti evlere giren ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Adana ve istanbul'da fetö operasyonu 9 gözaltı kararı

İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
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