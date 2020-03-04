Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

16 dakika önce

ADANA ve İstanbul'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı, System.String[]

ADANA ve İstanbul'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Adana ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti başlatılan operasyonda Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin  ardından Adana'ya getirilecek. Operasyon sürüyor.


İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:52 Kaynak: DHA
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