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Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

30.09.2021 09:40

Adana ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı.

Adana ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 23 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiple elde edilen bulguların yanı sıra şüpheliler aleyhinde çok sayıda beyanın bulunması üzerine operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Bu kapsamda, şüphelilerden R.B'nin (56) yaklaşık bir yıl önce Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in sağ kolu olduğu öne sürüldü.

Özden'in tutuklanmasının ardından R.B'nin ülke içinde örgütü toparlama ve yeni eleman kazanımı için faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Ayrıca R.B'nin örgüt içindeki evlilikleri organize ettiği ve diğer terör örgütü PKK'nın Suriye'de elinde esir bulunan örgüt mensubu kadınları kurtarmak için para topladığı ileri sürüldü.

Bu arada R.B'nin eşi, oğlu, 3 kızı ve iki torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, firari 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etmişti.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Adana'da 12, İstanbul'da ise iki şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda bazı zanlılar yakalanmıştı.

Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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