Son Dakika Haberleri: Adana ve Manisa'da ormanlar "daraltıldı"

Adana ve Manisa'da ormanlar "daraltıldı"

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Adana ve Manisa'da ormanlar
Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:50 

Cumhurbaşkanı, Adana, Manisa, Ekonomi
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