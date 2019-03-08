Adana ve Manisa'da ormanlar "daraltıldı"
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:50
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