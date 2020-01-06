Adana ve Mersin'de sağanak çarşamba gününe kadar sürecek - Son Dakika
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Adana ve Mersin'de sağanak çarşamba gününe kadar sürecek

6 saat önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, Adana ve Mersin'de süren sağanakların çarşamba gününe kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Adana ve Mersin'de sağanak çarşamba gününe kadar sürecek, System.String[]

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, Adana ve Mersin'de süren sağanakların çarşamba gününe kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Adana ve Mersin ile bazı ilçelerinde yağışın başladığını belirtti.

Son degerlendirmelere göre, Adana'da kuvvetli ve gök gürültülü, Mersin'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanağın çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini aktaran Aygün, "Adana kent merkezi, kıyı ilçeleri ve kentin batısında metrekareye 75-100 kilogram yağmur, rakımı 1000 metre ve üzeri olan bölgelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Mersin'de ise zaten 'kırmızı kod' uyarısı yapılmıştı. Mersin il merkezi, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış bekleniyor." diye konuştu.

Aygün, sağanak nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin, dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Mersin, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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