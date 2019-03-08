Adana ve Mersin'deki Baraj ile Gölet Çalışmaları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda Adana'da 10 baraj ve 1 gölet, Mersin'de de 6 baraj 9 gölet inşa ederek vatandaşların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda Adana'da 10 baraj ve 1 gölet, Mersin'de de 6 baraj 9 gölet inşa ederek vatandaşların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.



DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in mümbit topraklarının su ile buluşturulması, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılması çalışmaları sürüyor.





Bu alanda yapılan çalışmaların bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana'da beklenen yatırımları hayata geçirdiklerini bildirdi.





Aydın, baraj ve gölet inşasına ilişkin şunları kaydetti:





"Adana'da son 16 yılda tamamladığımız 10 baraj ve 1 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Özelikle 2010 yılında hizmete aldığımız 130 metre yüksekliğindeki dev Yedigöze Barajı ile 109 bin 360 dekar arazi sulanmaktadır. Adana'ya her geldiğimde vatandaşlarımız benden özellikle İmamoğlu sulamalarının bir an önce yapılmasını istiyorlardı. Bunun için Yedigöze Barajını özel sektör aracılığı ile inşa ederek Adana'mıza kazandırdık. Şimdi ise İmamoğlu sulamalarının inşaatları devam ediyor. Adana'da su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirmek için yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ Kasımlı Barajı'nın inşaası da devam ediyor."





Son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleri ile 827 bin 980 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ve böylece Adana'da ziraatı bir adım daha ileri taşıdıklarını belirten Aydın, tamamlanan sulama projeleri sayesinde çiftçilere yıllık 662 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı.





Aydın, sulamaya açılan arazilerle ilgili de bilgi vererek, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Mersin'e 6 baraj 9 gölet inşa edildi



Açıklamasında, Mersin'deki çalışmalara da değinen Aydın, kent merkezi ile Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacını, inşa ettikleri isale hattı vasıtasıyla karşıladıklarını kaydetti.



Köklü ve uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Pamukluk Barajı'ndan Mersin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine su temin edeceklerini belirten Aydın, 35 kilometrelik isale hattının inşaatına başladıklarını aktardı.



Aydın, Mersin'de baraj ve gölet çalışmalarına da değinerek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:



"Son 16 yılda tamamladığımız 6 baraj ve 9 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajların en önemlisi KKTC'ye de içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'dır. 99 metre yüksekliğinde olan bu dev baraj ile 83 bin 600 dekar arazi sulanacak olup, bu arazinin 20 bin 000 dekarı sulamaya açılmıştır. Kalan kısımda ise inşaat devam etmektedir. Mersin'de su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Mersin'de kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan bir tanesi Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle beklediği sulama, içme suyu ve enerji maksatlı olarak inşa edilen Pamukluk Barajı'dır. Baraj ile 184 bin 000 dekar araziyi sulayacak, Mersin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine içme suyu sağlayacak ve yılda 69 milyon kilowatt saat enerji üreteceğiz. İnşaat çalışmaları devam etmektedir."



Son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle 112 bin 905 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayan Aydın, çiftçilere yıllık 96 milyon lira gelir artışı sağladıklarını açıkladı.

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