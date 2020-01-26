Adana ve Mersin'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Adana ve Mersin'den deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Adana ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Adana ve Mersin'den deprem bölgesine yardım, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Adana ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi tarafından temin edilen 1 tır yardım malzemesi deprem bölgesine uğurlandı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Kaya, yaptıkları ortak açıklamada, TOBB öncülüğünde deprem yaralarının sarılması için tek yürek olduklarını ifade etti.

Mersin

Mersin'in merkez Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinin kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hazırlanan yardım malzemelerini belediyeye ulaştırdı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Erdemli Belediyesince depremzedelere yardım için "Bir Can da Sen Ol" kampanyası başlatıldı. Kısa sürede hazırlanan yardım malzemeleri Elazığ'a gönderildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, deprem yarasının birlik ve beraberlikle sarılacağını dile getirerek, yardımların devam edeceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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