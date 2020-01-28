Adana ve Mersin'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Adana Kabzımallar Esnaf Odası öncülüğünde esnafın desteğiyle iki tıra yüklenen yaklaşık 70 ton sebze ve meyve, Türk Kızılay koordinesinde Elazığ'a gönderildi.

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Ali Batman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Üyelerin desteğiyle deprem bölgesine gıda yardımında bulunduklarını belirten Batman, "Yaklaşık 70 ton sebze ve meyveyi iki tırlarımıza yükledik. Odamızın vasıtasıyla tüm esnafımız katkıda bulundu. Herkes gönlünden geldiğince tırı doldurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Mersin

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) yer alan firmaların topladığı ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 7 yardım tırı, deprem bölgesine gönderildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tırların uğurlanmasında yaptığı konuşmada, böyle günlerde yardımseverliğin ve birliğin önemine dikkat çekti.

MTOSB ve AFAD Başkanlığı koordinesinde yardım tırlarını doldurduklarını belirten Su, ayni yardım yapmak isteyenlerin de AFAD ile iletişime geçerek ihtiyaç durumuna göre hareket etmesini istedi.

Yenişehir Belediyesince düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yatak, battaniye, giysi, uyku tulumu, oyuncak, elektrikli ısıtıcı, bebek maması ve bezi, yağmurluk, temizlik ve gıda malzemelerinin yer aldığı kamyonlar da deprem bölgesine gönderildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kampanyaya ilgi gösteren kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Tarsus Belediyesi de anonslarla ulaştığı vatandaşlardan ve kurumlardan, afetzedeler için yardımlar topladı.

Gıda, giyim ve temizlik malzemeleriyle doldurulan bir tır, ihtiyaç sahipleri için deprem bölgesine gönderildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bölgeye daha önce 4 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Mersin Barosu da yazılı açıklamasında, Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.