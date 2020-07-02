Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

TOKAT'ta, 5 yıl önce açtığı iş yerinde yöresel ürünlerin konservesini yapan Yalçın Tursun (39), Adana ve Mersin'den getirttiği deniz börülcesini 3 ülkeye ihraç etmeye başladı.
Tokat'ta oturan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Tursun, 5 yıl önce çalıştığı işyerinden ayrıldı. Bir süre iş arayan Tursun ne yapacağını düşünürken, akşam yemeğinde yediği madımak bitkisinin konservesini yapmaya karar vererek iş yeri açtı. Tursun'un yaptığı konserveler çevresi tarafından beğenilince çeşitli arayışlar içine girdi. Tokat'ta deniz ürünlerinin de işlenebileceğini düşünen Tursun, Mersin ve Adana bölgesinden getirttiği deniz börülcesini kendi iş yerinde işleyerek iç ve dış piyasaya satmaya başladı. Kısa sürede kendi markasını oluşturan Tursun, Almanya, Hollanda ve Belçika'ya deniz börülcesi konservesi ihraç etmeye başladı.
"Üretimimizin yüzde 50'sini iç pazara satıyoruz. Bu yıl ulusal toptan market zinciri ile anlaştık. Yüzde 50 oraya göndereceğiz, yüzde 50'sini ise ihraç ediyoruz. Halihazırda Almanya ve Hollanda'ya ürün gönderiyorduk. Bu yıl Belçika da eklendi. Deniz börülcesi Tokat'ta yetişmiyor. Pazarlamaya çıktığım zaman da espri konusu oluyor. 'Tokat'ta deniz mi var? Denize kıyısı mı var? Bu ürün orada mı yetişiyor?' diye. Tokat'ta yetişmiyor ama burada yaptığımız ürünümüz şu anda Türkiye pazarında çok tercih edilen bir ürün oldu. Türkiye'de pazar lideri olan firmaya da tedarikini yapıyorduk biz zaten. Bu yıl da tamamen kendi markamızla iç ve dış piyasaya sunmaya hazır bir şekilde bekliyoruz. Deniz börülcesi içinde bulundurduğu iyot sayesinde guatr hastalığına faydalıdır. Yaz aylarında tüketildiği zaman vücutta tuz kaybı olduğundan dolayı, bunun içinde de doğal iyot olduğundan dolayı tuz seviyesini dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda da yüz güzelleştirici özelliği vardır."