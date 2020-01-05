Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Mersin merkez ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında etkili olmasının beklendiği, metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Mersin, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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