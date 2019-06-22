Son Dakika Haberleri: Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

30 dakika önce

Adana ve Mersin için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Adana ve Mersin için sağanak uyarısı, System.String[]
Adana ve Mersin için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:16 Kaynak: AA
Kozan, Adana, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]