Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
30 dakika önce
Adana ve Mersin için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:16 Kaynak: AA
ve Mersin
için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Adana'nın Kozan
, İmamoğlu
, Pozantı
, Karaisalı
, Aladağ
, Feke
, Saimbeyli
ve Tufanbeyli
ilçelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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