Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

01.05.2022 12:39
Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi Son dakika haberi: Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi Adana'ya şehit ateşi düştü (2) Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

Meteoroloji, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement