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Adana ve Osmaniye'de Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Adana ve Osmaniye'de Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor

31.05.2021 17:10
Adana ve Osmaniye'de Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor, System.String[]

Türkiye'nin geçen yılki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştiren Adana ve Osmaniye'de, ekim alanı genişleyen üründen bu yıl 225 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin geçen yılki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştiren Adana ve Osmaniye'de, ekim alanı genişleyen üründen bu yıl 225 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Çukurova'da, fiyatı ve verimiyle üreticisini memnun eden ayçiçeğinde ekim alanları genişliyor. Geçen yıl 6 milyon 508 bin 696 dekardan alınan 1 milyon 900 bin tonluk Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştiren Adana ve Osmaniye'de ayçiçeği, bu yıl da tarlaları sarıya boyuyor.

Adana'da geçen yıl 603 bin 723 dekardan 195 bin 429 ton, Osmaniye'de de 51 bin 434 dekardan 16 bin 680 ton ürün hasat edilen ayçiçeğinden bu yıl, ekim alanlarının genişlemesiyle daha yüksek rekolte hedefleniyor.

Ayçiçeğinden, yaklaşık 620 bin dönümde ekilen Adana'da 200 bin ton, Osmaniye'de de 92 bin dekardan 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Dekara 300-350 verim hedefleniyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte ayçiçeği ekiminin geçen seneye göre arttığını söyledi.

Daha önce ayçiçeği denilince akıllara Trakya bölgesinin geldiğini aktaran Tekin, "Ayçiçeği ilimizde 15 yıldır gündeme gelen ve çiftçimizin alıştığı bir ürün. İlimizde, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi ürünler dolayısıyla yağ sanayisi güçlü. Bunlara alternatif ürünlerden bir tanesi ayçiçeğidir. " dedi.

Tekin, yağ sanayisinin isteğiyle kentte ayçiçeği ekiminin başladığını vurgulayarak, "Ekim alanı şu an 600-650 bin dekar gibi çok ciddi bir rakama ulaştı. En önemli nedeni de buğday alanlarında dekara 300 kilogram ürün alınan yerlerde 150-200 kilogram ayçiçeği aldığınızda buğdaya göre hemen hemen iki katı gelir elde ediyorsunuz. Onun için çiftçimizin tercihi bu yönde. Yani kıraç arazilerde buğdayın alternatif ürünü ayçiçeği. Desteği de olduğu için vatandaşımızın tercihi bu yönde. " ifadelerini kullandı.

Kentte bu yıl 620 bin dekarda ayçiçeği ekildiğini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Dekara 300-350 kilogram verim alacağız. 200 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz. İlk değerlendirmemiz bu yönde. Geçen yıl da yaklaşık 600 bin dekar alanda ekim yapıldı. 190 bin ton civarında rekolte tahminimiz vardı, onu tutturduk. Dekara ortalama 315-320 kilogram verim alındı. Bu yıl da ayçiçeği çok değişmedi. Rekoltede çok büyük bir açıklık yok.

Ayçiçeğinin kilogramına 50 kuruş destek veriyoruz. Bu ciddi bir rakam. Bu yıl fiyatların daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Buğdaya alternatif bir ürün olduğu için kıraç arazilerde ayçiçeği ekimi gelişmekte. Her yıl ayçiçeği ekim alanı daha da artıyor. "

Ayçiçeği ekim alanı, münavebeli üretim yöntemiyle genişliyor

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da geçen yıl kentte 51 bin 434 dekar alanda ayçiçeği ekildiğini anımsattı.

Bu yıl ekim alanlarında yüzde 90'a yakın bir artış olduğunu aktaran Bulut, "Ayçiçeği üretim alanının geçen yıla göre artmasının en önemli sebebi, kuru ve sulanamayan tarım arazilerde buğday ile münavebeli üretim yönteminin tercih edilmesi. " diye konuştu.

Bulut, bu yıl kentte 92 bin dekarda ayçiçeği ekildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Rekoltenin 25 bin tonu geçmesini tahmin ediyoruz. Geçen yıl ayçiçeği alım fiyatı 3, 20 lira seviyesindeydi. Bu yıl için henüz rakamlar açıklanmadı ancak üreticimizi sevindirecek bir fiyat açıklanacağına inanıyoruz. Ayrıca geçen yıl ayçiçeği üretimi yapan 648 çiftçiye 2 milyon 82 bin liralık destek ödemesi gerçekleştirildi. Temmuz ayı sonu gibi başlayacak ayçiçeği hasadının şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. " osmaniye adanay ayçiçeği rekolte verim dekar alternaif

Adana ve Osmaniye'de Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor

Osmaniye, Türkiye, Adana, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Adana ve Osmaniye'de Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor - Son Dakika


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