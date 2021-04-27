Sulama kanalına giren genç boğularak can verdi... Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu - Son Dakika

Sulama kanalına giren genç boğularak can verdi... Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu

ADANA - Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sümbül Caddesinde yürüyen vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gördü. Hemen Can-Kur ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri suda sürüklenen genci karaya çıkardı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılıp kalbi yeniden çalıştırılan genç Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak öldü. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin isminin Yusuf Casim olduğu belirlendi.

Havaların ısınmaya başladığı Adana ve Osmaniye'de son boğulma olayı ile birlikte iki günde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi boğuldu.