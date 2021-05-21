Adana ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi - Son Dakika

Adana ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

Adana ve Osmaniye'deki camilerde, cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Adana ve Osmaniye'deki camilerde, cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Zulüm Cezasız Kalmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Adana'da vatandaşlar da cuma namazı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak kentteki camilerde namaz kıldı. Başta Sabancı Merkez Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okundu. Osmaniye'de de Tosyalı Camisi'nde İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

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