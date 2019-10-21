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Adana ve Osmaniye'de ORKÖY uygulamaları

1 saat önce

Adana ve Osmaniye'de orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, bu yıl için öngörülen 7 milyon lira kredi miktarının yüzde 92'sinin dağıtıldığı bildirildi.

Adana ve Osmaniye'de ORKÖY uygulamaları, System.String[]

Adana ve Osmaniye'de orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, bu yıl için öngörülen 7 milyon lira kredi miktarının yüzde 92'sinin dağıtıldığı bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün sorumluluk alanındaki Adana ve Osmaniye'de orman köylüsünün kalkındırılmasına yönelik kredi desteğinin devam ettiği belirtildi.

Müdürlük bünyesinde ORKÖY kapsamında yürütülen destek çalışmalarında son aşamaya gelindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 2019 yılı için öngörülen 7 milyon lira kredi miktarının yüzde 92'si dağıtıldı. Adana ve Osmaniye'de 7 köyde toplam 196 haneye 572 bin 500 TL sosyal nitelikli, 56 köyde toplam 364 haneye 5 milyon 827 bin 500 TL ekonomik nitelikli ORKÖY kredisi verildi. Kredilerin yüzde 20'si hibe olarak gerçekleşti. Özellikle süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, üretim desteği, dam örtülüğü, besi sığırcılığı ve güneş enerjisi kredilerinin yoğun talep gördü."

Osmaniye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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