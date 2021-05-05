Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı

05.05.2021 12:47
Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye illerinde olası bir orman yangınına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye illerinde olası bir orman yangınına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye sınırları dahilinde bulunan ormanlar havaların ısınmaya başlamasıyla sıkı denetim altında tutuyor. Özellikle yangına hassas bölgede bulunan ormanlar hem kameralarla hem de yer ekipleri ile sürekli denetleniyor.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yangınla mücadelede görev alan tüm personele, muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili eğitimler verildi.

Yangınla mücadelede kullanılan araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımların yanı sıra orman içerisinde yangına karşı tesis edilen su havuzları, yangın emniyet yol ve şeritleri, gözetleme kuleleri ve ilk müdahale ekiplerinin yerleri denetlenerek hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangınsız bir sezon olmasını diledi.

Yangın öncesi yapılan denetimlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hem karadan hem de havadan ekiplerimizle 'Yeşil Vatanı' korumak için 7 gün 24 saat teyakkuzdayız. Orman yangınlarıyla mücadelede görevli tüm personelimiz eğitimlerini alarak, kişisel koruyucu donanımları ve yangın söndürme malzemelerini tamamlayarak tüm hazırlıklarını gözden geçirdiler. 2021 yılı yangın sezonuna eksiksiz ve tam donanımlı olarak hazırız. "

Yılmaz, orman yangınlarında erken müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların gördükleri en küçük bir dumanı ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini, aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgarlı günlerde daha duyarlı olarak olası bir orman yangınına sebebiyet vermemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika


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