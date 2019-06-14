Son Dakika Haberleri: Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
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Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

2 saat önce

Adana'nın Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Adana'nın Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Ceyhan, Merkez, Adana, Osmaniye, Ekonomi
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