Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
2 saat önce
Adana'nın Merkez, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:40 Kaynak: AA
'nın Merkez
, Ceyhan
, İmamoğlu
ve Kozan
ilçeleri ile Osmaniye
'nin Kadirli
ve Sumbas
ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana Merkez
, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Söz
konusu yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım tehlikesi, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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