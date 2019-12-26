Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Adana ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Adana ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için Pozantı Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmayla trafik akışı normale döndü.

Aladağ ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Osmaniye'de bir köye 2 gündür elektrik verilemiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.

Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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