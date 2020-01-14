Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 32 zanlı gözaltına alındı.

Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı, System.String[]

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 32 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 32 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan 10'unu arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!
Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]