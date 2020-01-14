Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 32 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 32 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan 10'unu arama çalışmaları sürüyor.