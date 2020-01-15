Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış - Son Dakika

Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış

6 saat önce

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 24 kişinin 603 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış, System.String[]

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 24 kişinin 603 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik dün gerçekleştirilen ve 32 kişinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Ekiplerin, yaklaşık üç ay önce başlattığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği öğrenildi.

Birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin, gözaltındaki C.A. ve M.A'nın yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

Zanlı C.A'nın benzer suçlardan daha önce de yakalanıp serbest kaldığı, hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Antalya'ya uçakla gideceği sırada Adana Havalimanında polislerce yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, şüpheli C.A'nın iki yıl önceki operasyonda yakalandığında, cep telefonundan örgüt üyelerinin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paralarla eğlendikleri anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonla ulaştıkları 24 kişiyi 603 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Polis ekibi, yaptığı çalışmayla zanlıların vatandaşlardan ele geçirmeye çalıştığı 212 bin liraya da bankada işlem sırasında bloke koydurduğu öğrenildi.

Bankanın özel güvenlik görevlisi de şüpheliler arasında

Gözaltına alınanlar arasındaki bir kişinin ise Adana'daki özel bir bankada çalışan özel güvenlik görevlisi N.T. olduğu bildirildi.

N.T'nin zanlılardan birini ankesörlü telefonla arayıp, polisin bankaya gelip kendisini araştırdığı konusunda uyarıp, telefonunun SIM kartını kırıp atmasını söylediği iddia edildi.

Zanlılar arasında üç de kadının bulunduğu, bu kişilerin de banka hesaplarını kullandırdığı öne sürüldü.

Polis ekipleri 10 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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