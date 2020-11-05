Adana ve Şanlıurfalı ustalar yıllardır süren "kebap" tartışmasını bitirmek için Gaziantep'te buluştu - Son Dakika

Adana ve Şanlıurfalı ustalar yıllardır süren "kebap" tartışmasını bitirmek için Gaziantep'te buluştu

05.11.2020 14:25
Adana ve Şanlıurfalı ustalar yıllardır süren

Adana ve Urfa kebabı arasındaki ezeli rekabete son noktayı koymak için Gaziantep'te bir araya gelen Adana ve Şanlıurfalı kebap ustaları, yaptıkları kebapları birbirlerine tattırdı.

Adana ve Urfa kebabı arasındaki ezeli rekabete son noktayı koymak için Gaziantep'te bir araya gelen Adana ve Şanlıurfalı kebap ustaları, yaptıkları kebapları birbirlerine tattırdı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Gaziantep Şubesi, yıllardır süre gelen "Urfa kebap mı, Adana kebap mı?" tartışmasını sonlandırmak içirn bitirmek için Adanalı ve Şanlıurfalı kebap ustalarını kentte buluşturdu.

Gaziantep Kalesi eteğinde bir araya gelen ustalar, ilk olarak kebapları hakkında bilgi verdi. Ardından etlerini özen hazırlayan ustalar, mangalda pişirdikleri kebapları birbirine ikram etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda TÜRES Gaziantep Şubesi, ustalara baklava ikram etti.

TÜRES Gaziantep Şubesi Başkanı Dilek Özyazgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının "kebap kimin" tartışmasını bitirmek olduğunu söyledi.

Her kebabın lezzetinin birbirinden farklı olduğunu belirten Özyazgan, "Gastronomi çok büyük bir pasta. Herkes buradan rızkını yer. Her memleketin kendine özgü kebabı vardır. Onun için burada bu işi tatlıya bağladık. Türkiye'nin her mutfağı çok güzeldir." ifadesini kullandı.

Adanalı kebap ustası Bilal Serttaş ise söz konusu tartışmanın uzun yıllardır yapıldığını, her iki lezzetin de güzel olduğunu söyledi.

Serttaş, "Kebaplarımızı yaptık birbirimize ikram ettik. Çok güzel bir atmosfer. Biz kebabın içine sadece tuz ve toz biber atarız, lezzeti oradan geliyor." dedi.

Urfalı kebap ustası Faruk Akbaş da Urfa ve Adana kebaplarının lezzetlerinin birbirinden farklı olduğunu ve her ikisinin de güzel olduğunu belirtti.

Urfa kebabının tescilli olduğunu dile getiren Akbaş, "Bizim etin en büyük özelliği Karacadağ eteklerinde otlanan kuzuların etinden yapılmasıdır. Başka yörenin etinden yapıldı mı o lezzeti bulamazsınız. Etin içine sadece kaya tuzu kullanıyoruz. Yaptığımız kebabı dostlara ikram ettik. Çok güzel bir ortam var." diye konuştu.

Turizmciler, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ve Şanlıurfalı ustalar yıllardır süren 'kebap' tartışmasını bitirmek için Gaziantep'te buluştu - Son Dakika


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