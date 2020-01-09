Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi - Son Dakika

Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi

6 saat önce

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adana Vali Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek, Bektaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Burada yapılan işlemlerin ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne gönderilecek.

Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi

Devlet Hastanesi, Adli Tıp Kurumu, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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