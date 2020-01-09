Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi - Son Dakika

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Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi
6 saat önce
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)
Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adana Vali Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek, Bektaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Burada yapılan işlemlerin ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne gönderilecek.
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