Adana Venedik'e döndü - Son Dakika

Adana'da dün geceden bu yana süren sağanak nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Adeta Venedik'e dönen kent drone ile havadan görüntülendi.



Kentte sağanak Pazartesi geceden bu yana devam ediyor. Eğitim ve öğretime dün ve bugün ara verilen Adana'da birçok ana yolda su baskınları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı yollar ise şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Birçok vatandaş araçlarının plakasını kaybetti. Şiddetli yağmur nedeniyle aracının plakasını kaybeden bir vatandaş, "Gece 12'de ahırımızı su bastı. Oraya gittik, suyun içerisine düşmüş. Gittim ama bulamadım. Başka bir plaka buldum. O da benim değildi. Arıyorum plakamı ama bulamadım" diye konuştu.



Venedik'e dönen kent havadan görüntülendi. Görüntülerde birçok aracın su altında kalarak kurtarılmayı beklediği, caddeleri ise suların bastığı görüldü. - ADANA