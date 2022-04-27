Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama - Son Dakika
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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama

27.04.2022 16:44
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesini kınadı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesini kınadı.

Köse, AA muhabirine, Sorgun ilçesinde mezbahada görevli veteriner hekim Lale'nin, halk sağlığına zararlı olduğunu düşündüğü bir hayvanın etinin itlaf edilmesini istediği için bıçakla saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Veteriner hekimlerin halk sağlığı için mücadele eden meslek grubu olduğunun altını çizen Köse, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü öncesinde böyle bir şey yaşanmasının acılarını büyüttüğünü belirtti.

Köse, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet yasasının içinde veteriner hekimler yoktu. Buradan uyarıyoruz. Veteriner hekimler katlediliyorlar, canlarıyla ödüyorlar bazı şeyleri. O nedenle sağlıkta şiddet yasasının içinde yer alma yer almak bizim için çok önemli. Meslektaşımız için çok üzgünüz. Umarım tekrar böyle bir olay yaşanmaz. Biz insan sağlığı ve halk sağlığı için çalışan bir meslek grubuyuz. Halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak da darp edilmek, can vermek istemiyoruz. Yetkililere de uyarımız olsun. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir şey yapılırken veteriner hekimler asla unutulmasınlar. Oda olarak bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Suçluların hak ettikleri cezayı almasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün veteriner hekimler camiası olarak davanın takipçisi olacağız."

25 Nisan'da aralarında husumet bulunan veteriner Lale ile Y.B. ve İ.B. kardeşler, hayvan kesimi esnasında tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Y.B, Lale'yi bıçakla yaralamıştı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Lale, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, iki kardeş ile kavgada şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Y.T gözaltına alınmış, 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama

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Veteriner, Yozgat, Adana, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den Yozgat'taki veteriner cinayetine kınama - Son Dakika


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